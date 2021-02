Banca venezolana avanza en la apertura de cuentas en divisas: Conoce algunas de esas entidades

febrero 23, 2021 - 5:00 pm

Uno de los efectos que ha tenido la hiperinflación en Venezuela ha sido el progresivo uso de divisas para realizar operaciones de pago, bien sea en dólares o euros; de manera paulatina cada vez más el mercado venezolano se maneja en divisas.

Ante este panorama, para la banca nacional se hace imperativo contar con divisas fuertes que les permitan cubrir muchos de los costos operacionales de sus servicios, una de las razones por la que han comenzado a ofertar la apertura de cuentas en divisas.

Banco Mercantil

En este sentido, el Banco Mercantil precisa que con su servicio Cuenta en Moneda Extranjera Mercantil, los usuarios podrán recibir o enviar transferencias a los proveedores que también posean el mismo tipo de cuenta; esto en el caso de las personas jurídicas.

Igualmente, podrán realizar retiros y depósitos en las diversas agencias Mercantil en el ámbito nacional; consultar saldos y movimientos por la banca en línea o por móvil Personas; así como realizar operaciones de menudeo por Mercantil en Línea Personas (compra y venta) y Empresas (venta).

Acá encontrará todos los detalles de este tipo de cuentas que ofrece el Banco Mercantil.

Banesco

Esta entidad ofrece la denominada Cuenta Verde, con la finalidad de facilitar el manejo de las operaciones en divisas a través de transacciones electrónicas en bolívares.

Los clientes naturales pueden abrir la cuenta en línea sin depósito mínimo. Mientras que los clientes jurídicos podrán hacerlo en cualquier agencia. En ambos casos los clientes deben tener más de seis meses de antigüedad en el banco.

Explican en su portal web que esta es una cuenta no remunerada en dólares a través de la cual se podrán realizar transacciones en bolívares, mediante una operación instantánea en la mesa de cambio.

Acá encontrará todos los detalles de este tipo de cuentas que brinda Banesco.

Banco Provincial

Es una cuenta corriente que permite a las personas naturales residenciadas en el país y a las personas jurídicas domiciliadas o no en el país, a mantener fondos en moneda extranjera de manera lícita, según se lee en la página web de este banco.

Entre sus características indican que no exige un monto mínimo de apertura además de que no posee instrumentos de movilización.

Estos son el resto de características y recaudos requeridos para abrir una cuenta en divisas en el Banco Provincial.

Banco de Venezuela

En su portal web, el principal banco público del país, explica que su servicio Cuenta en Moneda Extranjera “es una cuenta corriente no remunerada, que permite a personas naturales mayores de edad y residenciadas en el país mantener fondos en moneda extranjera de manera lícita”.

Añaden que para aperturarla no se requiere monto mínimo de apertura, y que este tipo de cuenta corriente no emite chequeras, por lo que la entidad no está autorizada a recibir cheques en moneda extranjera emitidos con cargo a tales cuentas.

Aquí accederá al resto de los detalles de este tipo de cuentas en divisas en el Banco de Venezuela.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Caraota Digital