Así fue el supuesto desmadre en Tucacas durante el asueto de carnaval

Virales se hicieron las supuestas imágenes de bañistas en las playas de Tucacas en el estado Falcón durante el asueto de carnaval 2021 en medio de la pandemia por COVID-19 y la crisis económica que se vive en el país.

Una lluvia de criticas inundan las redes que cuestionan el derroche de lujo, la falta de medidas de bioseguridad para evitar los contagios, en una presunta mega rumba ocurrida en Tucacas.

En las últimas semanas según reportes del gobierno se mantienen estables las estadísdicas por COVID-19, por lo que el presidente Nicolás Maduro decretó este miércoles la extensión de la flexibilización hasta este domingo, 21 de febrero.

Pero la reacción en las redes ante los videos que circulan no se hicieron esperar. En los audiovisuales se aprecia gran aglomeración de personas en el balneario, disfrutando del sol, el mar, bebidas, una estruendosa música para amenizar el momento y yates lujosos alrededor, sin tomar en cuenta las restricciones por el virus, que llegó a Venezuela desde marzo y que obligó al gobierno a activar una cuarentena radical en todo el país, para evitar el crecimiento en el número de contagios.

De igual manera comparan el derroche en la playa con la realidad que viven muchos venezolanos, ante la falta de «real» para adquirir los productos básicos de la canasta alimentaria o medicamentos requeridos de algún familiar enfermo.

«¿Pandemia? ¿Distanciamiento? ¿Tapabocas? ¿Protección? No, es el desmadre total en Tucacas: Yates, lujo, arrejuntamiento y mucho perreo en la Venezuela en crisis y con menos de $1 de salario mínimo. Esta situación, pero con menos derroche, se repite en TODAS las playas del país», apunta un usuario.

«No entiendo nada de lo qué pasa en Venezuela. Hay dos países distintos. Uno se va de vacaciones y disfruta. Y otro llora y sufre sin comida ni medicinas. No entiendo ya nada. Porque si me dicen que son enchufados, entonces hay tantos enchufados???», pregunta otra seguidora de Twitter.

La preocupación de otros usuarios es por saber, si luego de este asueto aumente el auge del covid y si los centros de salud tendrán capacidad, para atender a los pacientes, toca esperar 15 días, para saber, si hay consecuencias, mientras tanto no se descuide y use el tapabocas, antibacteriales, alcohol y guarde la distancia.

