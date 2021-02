Alyssa Carson, la joven astronauta de 19 años que se prepara para viajar a Marte

febrero 20, 2021 - 2:30 pm

Alyssa Carson, a sus 19 años ya hace historia al convertirse en la primera joven en superar las pruebas aeroespaciales de la NASA, para convertirse en astronauta y ser parte del proyecto que busca establecer la primera colonia en Marte, esto también la llevará a ser la primera mujer que visite el planeta rojo en el 2030.

Alyssa nació en Louisiana, Estados Unidos. A la edad de siete años asistió a su primer campamento espacial en Alabama. Posteriormente, participó de instancias similares en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Boston, Turquía y Canadá.

En 2014, fue la primera en completar el “Programa de Pasaportes de la NASA”, visitando los 14 centros que la agencia espacial tiene en nueve estados del país norteamericano. Para el año 2016, se transformó en la persona más joven en ser aceptada y graduada de la Advance Possum Academy, lo que la certificó oficialmente para ser aprendiz de astronauta.

El tipo de entrenamiento al que Carson se ha sometido, incluye supervivencia en el agua, entrenamiento de fuerza G, vuelos de microgravedad, certificación de buceo, entrenamiento de descompresión y con solo 18 años obtuvo su licencia de piloto.

Sueños espaciales

Fue a los tres años cuando Alyssa Carson soñó por primera vez con viajar al espacio y pisar suelo marciano. Estaba viendo el capítulo en el que los Backyardigans, se preparaban para una expedición al planeta Marte. Le preguntó a su papá si eso era posible y Bert Carson le dijo que ningún humano había llegado ahí todavía, pero que era probablemente su generación sí lo lograría.

En ese momento, comenzó la pasión de la hoy embajadora de la misión Mars One, un proyecto que busca establecer la primera colonia humana en Marte dentro de 11 años.

Alyssa también se ha dedicado a contar su historia a través del libro que publicó en 2018 “So, You Want to Be an Astronaut”, y mediante la serie de charlas TEDx para motivar a que más jóvenes de todo el mundo sigan carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

“Todos tenemos un sueño y no importa qué sueño es, si es viajar a Marte, o trabajar con Accenture, o hacer un impacto en tu país. No importa qué. Lo más importante es tener este sueño, tener una pasión, tener algo que te gusta“, ha asegurado Carson.

El mensaje que Alyssa ha transmitido continuamente a los jóvenes es que “la gente abandona sus sueños por miedo y preocupación. Nunca dejen de soñar. Nunca desistan. No permitan que nadie les quite sus sueños. Este es un momento de cambio. Aprecien la unidad entre los seres humanos y ayuden a los demás”.

