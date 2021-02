Alfa Romeo presentó su nuevo monoplaza para la temporada 2021 de la F1

febrero 22, 2021 - 2:32 pm

El equipo Alfa Romeo presentó este lunes su nuevo monplaza, el C41, que el finlandés Kimi Raikkonen y el italiano Antonio Giovinazzi conducirán en el próximo Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

En una ceremonia celebrada en el Gran Teatro de Varsovia, la capital de Polonia, Alfa Romeo desveló el diseño del C41, con los colores rojo y blanco tradicionales del equipo. Se trata de una evolución del C39 de la temporada 2020, diseñado bajo la coordinación del director técnico, Jan Monchaux.

«El lanzamiento de un nuevo coche siempre es un momento emotivo, la culminación de meses de esfuerzo de mucha gente en la fábrica y el comienzo de una nueva aventura», remarcó el director del equipo Alfa Romeo Racing ORLEN y director general de Sauber Motorsport AG, Frédéric Vasseur.

El equipo indicó en un comunicado que «debido a las restricciones impuestas por la pandemia, el coche lleva muchos de los componentes de su antecesor, pero sorprende por su apariencia renovada, en particular en lo que respecta al morro, una zona en la que el equipo ha preferido centrar su desarrollo».

