Acusado de violar a venezolana en Argentina: «fueron relaciones consentidas»

febrero 1, 2021 - 5:10 pm

Irineo Humberto Garzón Martínez, el comerciante acusado de haber drogado y abusado de una joven venezolana de 18 años en su local del barrio porteño de Balvanera, negó hoy los cargos ante la Justicia argentina, acusó a la denunciante de mentirosa y dijo que no le dio ninguna sustancia y que tuvieron relaciones consentidas, informaron fuentes judiciales y su propio defensor.

«Brindó una declaración indagatoria esperable para cualquier imputado que se defiende y no declara bajo juramento de decir verdad. Reconoció el encuentro y que eso derivo en una relación sexual consentida», dijo a Télam una fuente judicial que participa de la investigación.

El acusado dio su versión de los hechos e intentó desacreditar el relato de la víctima. «En ningún momento la violó ni drogó; esto fue una relación consentida. La chica pretendía un pago por la relación; la noche anterior le mandó un mensaje diciéndole ‘amor’ y con corazoncillos», declaró el abogado defensor, Osvaldo Cantoro, luego de la declaración.

Thays Campos, la mamá de la joven, se descompensó en la puerta de los Tribunales al enterarse de lo que había dicho Garzón Martínez. Minutos antes le había pedido a la jueza Karina Zucconi la detención del imputado. «Que haga lo que corresponde, que es encarcelar a este violador. Las pruebas las tienes Karina, entonces haz tu trabajo por favor», dijo.

El abogado querellante, Pablo Baqué, dijo a La Nación: «Nosotros no vamos a colaborar con la estrategia de confundir a la sociedad. Por lo tanto, no vamos a sumarnos a discutir fantasías planteadas para mejorar la situación procesal del autor de un delito aberrante». Y agregó: «Este es un caso de flagrancia que pretende ser disfrazado. Pero la verdad no puede ocultarse frente a todo el material probatorio que obra en la causa y a los testimonios de otras mujeres que comenzaron a aparecer y que van a dar su palabra».

Lo que declaró Garzón Martínez es otro golpe para la joven, que había empezado a esbozar sus primeras sonrisas por las muestras de solidaridad que recibió en los últimos días y que quedó «destrozada» tras enterarse de las declaraciones de Garzón Martínez, según pudo saber La Nación.

El defensor de Garzón Martínez afirmó que la chica se quedó después de la entrevista de trabajo porque «quería convencerlo de tener una relación sexual con él por dinero» y también acusó a la denunciante de haber «fingido» su salida supuestamente drogada del local.

«Ya el delincuente le arruinó la vida, ahora la defensa despliega una estrategia con la que buscan aumentarle el daño», dijo Baqué. El letrado querellante lamentó que la víctima no haya podido ver a la jueza. «Siento que el delincuente tuvo ‘el privilegio’ de verla dos veces; la jueza, en este punto, también eligió», sostuvo.

Denuncias contra la jueza

De manera simultánea se presentaron en el Consejo de la Magistratura dos denuncias por presunto mal desempeño contra la jueza Zucconi por haber procesado sin prisión preventiva a Garzón Martínez por el delito de abuso sexual agravado con acceso carnal. Una, del consejero Diego Marías, quien solicitó suspender a Zucconi y formular una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento. La otra, por el diputado Pablo Tonelli (PRO-Capital), también consejero de la Magistratura.

Ambos hicieron mención al «mal desempeño de sus funciones» por haber dejado en libertad al comerciante a pesar de que había dudas sobre su arraigo; es que Garzón Martínez dijo que vivía con su hermana en el barrio de Mataderos, pero ella lo negó y afirmó, en cambio, que el acusado vivía en el local de Paso 693, que está cerrado desde el día del hecho.

Además, el consejero Marías citó que la magistrada no tuvo en cuenta «el riesgo de fuga en este caso», ya que dejó de lado otras pruebas como que «el imputado intentó retirarse del lugar cuando los preventores [la Policía de la Ciudad] ingresaron en el local y no abrió la puerta del inmueble cuando la policía llamó».

Voceros judiciales indicaron a la agencia de noticias Télam que Zucconi ya delegó la instrucción del expediente en la fiscal Silvina Russi, quien ya solicitó y puso en marcha una serie de medidas, entre ellas, que la propia víctima y su madre declaren mañana en la sede de la fiscalía en lo Criminal y Correccional N°41.

La fiscal Silvana Russi y su colega Mariela Labozzetta apelaron la decisión de Zucconi de no dictar la prisión preventiva del sospechoso. Las representantes del Ministerio Público resaltaron: «La revocación de su libertad es el único medio útil para asegurar los fines del proceso, la integridad de la víctima y el cumplimiento de los compromisos del Estado argentino en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres». El jueves será la audiencia oral en la Sala I de la Cámara del Crimen, donde el fiscal de Cámara Ricardo Sáenz mantendrá y defenderá la apelación de ambas fiscales.

La declaración del acusado también causó indignación en los familiares y allegados de la víctima, que hoy se manifestaron nuevamente en la puerta del Palacio de Tribunales para pedir justicia.

En los próximos días el querellante Baqué acercará a la fiscalía el testimonio de otras dos posibles víctimas, que denunciarán al comerciante por situaciones similares a las relatadas por la venezolana.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

La Nación