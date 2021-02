Abuelo de 70 años alcanza récord al remar sin compañía 3 mil millas por el Atlántico

febrero 8, 2021 - 7:21 pm

Un abuelo de 70 años batió un récord al recorrer, sin compañía, 3.000 millas desde Tenerife, España, hasta las islas de Antigua y Barbuda, lo cual realizó en 56 días, dos horas y 41 minutos después de zarpar de Canarias el 12 de diciembre.

El hombre, de origen británico, dice que su lema es «Nunca se es demasiado viejo» ha completado un viaje en solitario de 3,000 millas remando a través del Océano Atlántico.

Con su travesía, Frank Rothwell recaudó más de 1 millón de dólares para la investigación del Mal de Alzheimer en Reino Unido.

«Me sentí bastante emocionado acercándome al final», dijo a la BBC . «Me tomó seis largas semanas remar por el Atlántico, pero el desafío en sí mismo ha requerido más de 18 meses de entrenamiento y preparación, así que estoy muy orgulloso de lo que he logrado y del increíble viaje en el que he estado».

«Creo que remar a través del Océano Atlántico solo, y sin apoyo, es el mayor desafío que puedo imaginar sin correr demasiados riesgos o poner en peligro a los demás. ¡Hace que todas las otras cosas que he hecho parezcan un paseo por el parque!» dijo en su sitio web.

Aseguró que es la persona de mayor edad en realizar una proeza similar, sin ninguna ayuda.

Relató que ha viajado por muchas partes del mundo y que el único hombre en viajar alrededor de América en 8 oportunidades.

🎉AND HE’S DONE IT! 🎉

After 56 days, 1.5 million oar strokes, and 800 sheets of toilet paper, Frank has finally crossed the finish line.

We’d like to say a huge THANK YOU to every single person who has supported Frank’s challenge.

1/2 pic.twitter.com/5d74iusg2F

— Frank Rothwell (@Frank_Rothwell) February 6, 2021