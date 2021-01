Youtuber hace reto de Internet y termina con disparo en la cabeza

enero 26, 2021 - 9:31 am

Las redes sociales suelen resultar muy traicioneras dependiendo del uso que se pueda hacer de ellas, y algo similar también suele ocurrir con el uso de armas. En multitud de casos se han encontrado algunos de estos usuarios con un resultado distinto al esperado, y esto ha sido lo que precisamente le ha sucedido al youtuber norteamericano conocido como WhistlinDiesel.

Nada menos que 1,7 millones de personas le siguen en redes sociales y desde hace unas horas han visto su desafortunado caso, después de que se disparase en la cabeza de manera accidental al manejar un arma de fuego. No ha sido un juego, y es que el desconocimiento en el uso de armas puede provocar este tipo de sucesos que, afortunadamente, ha

Un accidente que pudo terminar en tragedia

A sus 22 años, WhistlinDiesel se mostró en redes sociales con el rostro completamente ensangrentado tratando de tranquilizar a sus seguidores de que todo quedó en un accidente. “No estoy seguro de cómo estoy vivo. Me impactó una bala de calibre 50 que rebotó desde 4 pies (unos 1,2 metros) de distancia directamente en mi frente”, señaló.

Rápidamente acudió al hospital para realizarse las pruebas pertinentes y evitar una catástrofe mayor: “Estoy bien, sólo están haciendo algunos escáneres para asegurarse de que no tengo más hinchazón que un bulto de dos pulgadas (5 centímetros) en la frente y el recubrimiento de cobre debajo de la piel”, continuó.

Prácticamente en todo momento aprovechó para compartir las instantáneas a sus seguidores, a las que fue añadiendo sus impresiones: “Literalmente sé lo que se siente al recibir un disparo de un calibre 50 en la cabeza. Miras la vida de manera un poco diferente cuando aprietas el gatillo de tu calibre 50 y tu cabeza se sacude y comienza a gotear más allá de tus ojos. Levanté la mano y sentí que el metal sobresalía y casi me desmayo”.

No es la primera vez que Cody Detwiler -su nombre real- comparte contenidos sobre armas de fuego, aunque en ocasiones anteriores con mayor fortuna. El youtuber sentenció diciendo que “me hicieron una tomografía computarizada para estar seguros y dicen que mi cráneo no está roto, así que… ¡¡¡volvamos a la práctica de tiro!!!”. Sin duda, parece que no se le han quitado las ganas de seguir usando armas de fuego, aunque seguramente lo pensará dos veces antes de disparar la próxima vez.