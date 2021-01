Young, Antetokounmpo y Beal destacaron en las victorias de sus equipos

enero 12, 2021 - 9:27 am

El canastero Trae Young de los Hawks, el griego Giannis Antetokounmpo de Bucks y Bradley Beal de los Wizards, estuvieron inmensos en las victorias de sus equipos la noche de este lunes 11 de enero en la NBA.

Con 26 puntos y 8 asistencias, Young encaminó magistralmente a sus Atlanta Hawks en un triunfo de 112-94 sobre los disminuidos Filadelfia 76ers por los protocolos de seguridad conjunta por el covid-19.

Trae’s 26 PTS pace ATL vs. PHI!@TheTraeYoung hands out 8 dimes to go along with his 26 in the @ATLHawks victory! #TrueToAtlanta pic.twitter.com/WS5KyBVdue