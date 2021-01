Yolanda Andrade dice que Verónica Castro besa mejor que su hijo Cristian

enero 22, 2021 - 5:35 pm

A casi dos años de haber destapado la supuesta relación amorosa que tuvo con Verónica Castro, y a más de dos décadas del noviazgo que mantuvo con Cristian Castro, la conductora Yolanda Andrade se sinceró sobre quién de los dos la besó mejor.

La presentadora de Montse y Joe fue entrevistada por la periodista de farándula Shanik Berman, quien la invitó a no guardarse nada sobre este tema.

Andrade dudó sobre si responder o no esta pregunta, pero finalmente comentó en su programa qué besos le gustaron más.

Todo ocurrió durante un segmento de Montse y Joe, donde Yolanda y Shanik recordaron una de las primeras entrevistas que tuvieron juntas.

La primera en tocar el tema fue la periodista de espectáculos, quien recordó la época en la que Yolanda protagonizó la telenovela Las secretas intenciones, al lado de Cristian Castro.

“Te besabas con Cristian Castro, antes de con Vero, con Cristian”, dijo la comunicadora, comentario que causó gran gracia entre los asistentes e incomodó de algún modo a Yolanda Andrade, que sólo alcanzó a reír ante las cámaras del foro y aceptar lo dicho por su invitada.

Después de algunos segundos, la conductora respondió al comentario con: “Eres una descarada y atrevida”, lo que fue interrumpido por Montserrat Oliver para que Yolanda respondiera quién la besó mejor.

Esto llevó a Shanik a preguntarle directamente sobre la polémica: “Tú, a quién te gustó más ¿Besar, pues?”.

“A Verónica”, respondió contundente Yolanda Andrade, lo que provocó más de una reacción en el set de Montse y Joe.

Berman concluyó el tema al aceptar que ella está dispuesta a comprobarlo, si los interesados se lo permitieran. “Yo no besé a ninguno de los dos, pero estoy abierta a cualquier propósito”, dijo.

El escándalo de Yolanda Andrade y Verónica Castro

A mediados del 2019 comenzó uno de los escándalos de la farándula mexicana que hasta hoy siguen vigentes, Yolanda Andrade reveló que se casó hace muchos años con una mujer muy exitosa, pero reservó su identidad sin saber que causaría un gran revuelo.

“Sí, me casé en Amsterdam con una mujer maravillosa. Estábamos muy enamoradas”, respondió a su gran amiga y ex pareja Montserrat Oliver. Las especulaciones sobre con quien habría llegado al altar comenzaron y surgió en escena Verónica Castro.

El periodista Gustavo Adolfo Infante confirmó que durante muchos años los medios especularon que Andrade “primero fue novia de Cristian Castro y luego de Verónica”. Así los versiones sobre un supuesto noviazgo y después una boda secreta corrió como reguero de pólvora.

Después Verónica Castro respondió: “Es una broma como las que hace siempre Yolanda, es una broma. Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento… Con la pena, no me casé, nunca me casé. De broma me he casado varias veces, pero de verdad, no. Más que broma… Es una falta de respeto después de tantos años. Las cosas se pasaron de contexto, ya no es gracioso”.

Andrade no tomó nada bien los comentarios de Verónica y aseguró que tiene pruebas de su versión, por lo que reveló algunos detalles del supuesto romance. Además surgieron los testimonios cercanos a la pareja que confirmaron el romance en el que predominaron los celos y hasta la infidelidad.

Tras varias semanas de rumores y escándalo, Verónica Castro anunció su retiro de los reflectores después de 53 años como actriz con una publicación de Instagram y una canción de su hijo Cristian Castro.

Tras esta situación los ánimos comenzaron a calmarse en la farándula mexicana y el tema ha perdido fuerza, incluso la misma Verónica Castro terminó con su retiro y regresó al cine al protagonizar una cinta dirigida por su hijo menor, Michel.

Infobae