Yeferson Soteldo quiere hacer historia con el Santos como lo hizo Pelé y Neymar

enero 30, 2021 - 12:56 pm

El venezolano jugará esta tarde (4:00 pm) la final de la Copa Libertadores en el estadio Maracaná

El venezolano Yeferson Soteldo aspira a coronarse campeón de la Copa Libertadores 2020, torneo que ya ganaron Pelé y Neymar con el equipo Peixe.

Soteldo, de 23 años, con el dorsal 10 en la espalda y sus compañeros buscarán de derrotar al Palmeiras en la final, para darle el cuatro título al elenco Alvinegro del certamen continental.

“La final va a ser algo muy especial para mí y mi familia, pero sobre todo, para Venezuela. Mi gente siempre me apoya, sobre todo, cuando paso por un momento malo. Si ganamos la copa sería algo muy especial para mi pueblo, que tanto lo necesita”, dijo previo al partido de este sábado en el estadio Maracaná, a partir de las 4:00 pm (hora venezolana).

El nacido en Ararigua, usará unos tacos especiales en el juego por el título de la Copa Libertadores. Los botines fueron diseñados por la marca que lo patrocina, New Balance.

El calzado de Soteldo tiene la imagen del jugador como si fuera un Super Saiyajin, con el pelo amarillo. de la caricatura de Dragon Ball. Los zapatos deportivos del criollo también tiene escrito los nombres de su pareja y sus tres hijos.

El exjugador del Zamora FC tendría una motivación extra para ganar la Copa Libertadores tras la promesa que le hizo su esposa Elianny, quien le daría una nueva niña si conquista el trofeo.

Ten.

It's not just a number. It's the responsibility of making the magic happen.

The stage is set for Yeferson Soteldo. #NBFootball #WeGotNow @newbalance pic.twitter.com/XL78CKIRaG

— New Balance Football (@NBFootball) January 29, 2021