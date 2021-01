Yankees suma a su rotación a Jameson Taillon

enero 24, 2021 - 3:41 pm

Los Yankees han reforzado de gran manera su rotación abridora al adquirir el domingo al derecho Jameson Taillon de los Piratas.

Nueva York enviará a cambio al derecho venezolano Miguel Yajure (calificado por MLB Pipeline como el prospecto No. 15 en la organización de Nueva York), al diestro dominicano Roansy Contreras (No. 19), al torpedero quisqueyano Maikol Escotto y al guardabosque Canaan Smith (No. 21).

Los Bombarderos entre los equipos que observaban el expediente de Taillon, quien se perdió la temporada del 2020 mientras se recuperaba de la operación Tommy John. Taillon ha estado lanzando desde una lomita y se proyecta a estar listo para el Día Inaugural.

Jameson Taillon se reencuentra con Gerrit Cole en los Yankees

Jameson Taillon, de 29 años, tiene una amistad con el as de los Yankees, Gerrit Cole, desde sus días en el sistema de Ligas Menores de los Piratas hace una década. En su carrera, Taillon lleva foja de 29-24 con 3.67 de efectividad en 82 aperturas en las Mayores.

