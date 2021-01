Yankees oficializó acuerdo de renovación con LeMahieu

enero 27, 2021 - 8:21 pm

Los Yankees de Nueva York cumplieron su mayor anhelo tras renovar a DJ LeMahieu con un contrato de seis años, que pone fin a la novela que se venía desarrollando desde final de temporada.

LeMahieu y los Bombarderos concretaron de manera oficial el acuerdo que mantendrá al versátil jugador en el Bronx por otros seis años.

El pacto tiene un valor de 90 millones de dólares, según Mark Feinsand de MLB.com.

Con un valor anual promedio de 15 millones de dólares, el acuerdo de seis años les daría a Nueva York un alivio en su intento por tener la nómina por debajo de los 210 millones de dólares, el límite para evitar el impuesto de lujo para el 2021.

The New York Yankees announced today that they have re-signed INF DJ LeMahieu to a six-year contract extending through the 2026 season.

— New York Yankees (@Yankees) January 27, 2021