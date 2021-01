Video no apto para personas con vértigo: Construcción del rascacielos Chrysle

enero 29, 2021 - 11:38 am

Así se levantó el rascacielos Chrysle, de Nueva York en el año 1929. pic.twitter.com/VG9OlDGi3U — J. L. Martín Nogales (@jlmartinnogales) January 29, 2021

Compartimos este twit de J. L. Martín Nogales @jlmartinnogales

quien comenta:

Así se levantó el rascacielos Chrysle, de Nueva York en el año 1929.

Son imágenes no aptas para personas con vértigo.

El Edificio Chrysler es un rascacielos de estilo art déco situado en la intersección de la Calle 42 con Lexington Avenue, en el East Side de Midtown Manhattan, Nueva York, en el barrio de Turtle Bay. Con 77 plantas y 319 metros de altura, fue el edificio más alto del mundo durante once meses, hasta que lo superó el Empire State Building en 1931.7​ Sigue siendo el edificio de ladrillos más alto del mundo, aunque su estructura es de acero. A fecha de 2018, es el octavo edificio más alto de Nueva York, empatado en altura con el New York Times Tower.

El Edificio Chrysler, diseñado por el arquitecto William van Alen, es un ejemplo clásico de la arquitectura art déco y muchos arquitectos contemporáneos lo consideran uno de los mejores edificios de Nueva York. Fue la sede de la empresa Chrysler desde 1930 hasta mediados de los años cincuenta. Aunque el edificio se construyó y diseñó específicamente para el fabricante de coches, la empresa no pagó su construcción y nunca fue su propietaria, debido a que Walter P. Chrysler decidió pagarlo él mismo para que fuera un proyecto personal. Su construcción estuvo marcada por la competición para ser el edificio más alto del mundo, en la que su principal rival era el Bank of Manhattan Building (actualmente The Trump Building), con una altura final de 282,5 m, mientras que el Edificio Chrysler se iba a quedar en 281,9 m. Sin embargo, a los pocos meses de que se completara el Bank of Manhattan Building, se construyó en secreto una aguja piramidal en el interior del Edificio Chrysler y se instaló en su cima, alcanzando así una altura total de 319 m.

