Video inédito: Así se hace una parranda sabrosa, como esta de Silvestre en un pueblo humilde, cerquita del río

enero 15, 2021 - 7:09 pm

Silvestre Dangond se emparrandó en un humilde pueblo, cerquita del río, aparentemente en su pueblo.

Salí a hacer una recorrida por todito el interior,

Como llevo buena gira, yo me llevo mi acordeón,

Salí de Valledupar y llegué hasta Fundación.

En Barranquilla cogí avión y llegue hasta Bogotá,

Ay que gira tan grande,

tan lejos de Manaure.

Que gira tan larga,

Es lo que me enguayaba.

Fue la canción La Gira, de Peter Manjarrés, que interpretó Dangond a los presentes, mientras lucía aspecto mojado como si acábese de salir del río. En ese compartir, la voz magistral del artista estuvo acompañada del acordeón, la caja y la guacharaca, como es costumbre en las parrandas vallenatas.

El momento estuvo acompañado de niños, jóvenes, adultos y hasta los de la tercera edad, entre ellos propios y visitantes.