Utah Jazz no cree en nadie y estira su racha en la NBA

enero 20, 2021 - 9:36 am

Utah Jazz encadenó su sexto triunfo al hilo tras superar el martes 118-102 a los New Orleans Pelicans.

Donovan Mitchell le ganó el duelo a Zion Williamson en el Vivint Smart Home Arena, para ser el primer equipo de la NBA que hilvana la seguidilla más larga en la temporada.

Mitchell aportó 28 puntos, incluidos cuatro triples, siete rebotes y cuatro asistencias. El escolta, de 24 años, arrancó con fuerza el juego con 15 puntos en el primer cuarto.

«Solo hice mi trabajo buscando distintas formas de anotar. Hoy fue un día de ser agresivo en la anotación», dijo el escolta.

🎷 JAZZ WIN 6th STRAIGHT 🎷



@spidadmitchell's team-high 28 PTS lead the @utahjazz to their 6th W in a row! #TakeNote pic.twitter.com/ml2c0mG6Kz