Utah Jazz hilvana su séptimo triunfo en fila en la NBA

enero 22, 2021 - 11:27 am

Donovan Mitchell anotó 36 puntos para liderar a los Utah Jazz en el triunfo 129-118 ante los New Orleans Pelicans, con el que acumulan siete victorias seguidas, la mejor racha actual de la NBA.

La estrella de los Jazz, que se colocan en el segundo puesto del Oeste igualados con Los Angeles Clippers, sumó también 6 triples, 7 rebotes y 5 asistencias a su cuenta.

After Donovan Mitchell's nasty crossover Thursday night, run through the TOP 10 HANDLES of the season thus far! pic.twitter.com/3gCqTzHILA