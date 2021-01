Usuarios de NetUno en el 18 de Octubre exigen reembolso y restitución del servicio

enero 8, 2021 - 10:30 pm

Los usuarios de NetUno del 18 de Octubre en el sector El Valle reportan fallas del servicio de televisión e Internet desde el pasado 19 de diciembre

Con el fin de buscarle solución, a las continuas interrupciones que aquejan a los usuarios del 18 de Octubre específicamente sector El Valle, los residentes piden a NetUno que sean atendidos sus reclamos y exigen a esta empresa que asuma con responsabilidad y seriedad cada reporte de esta comunidad.

Los residentes aseguran que tienen desde el pasado 19 de diciembre en este problema en el que la señal de televisión e Internet desaparecieron. Aseveran que en reiteradas oportunidades han hecho los reportes a través de las vías oficiales de la empresa, sin embargo, dicen que NetUno hace caso omiso a las denuncias.

Cristina Kiel, una de las afectadas precisó que cada vez que hacen una denuncia toman los datos, le aseguran que van a resolver, pero que se queda en eso. “Preguntan que sí aún persiste la falla Toman los datos y dicen que se lo van a enviar al departamento técnico, pero a esa gente nunca se le ve por estos lares. De por sí el servicio es malo. Llevamos más de un mes así”, dijo.

Agrega que ha llamado todos los días de la semana y que la respuesta es la habitual y sin buen desenlace, pues el servicio de NetUno sigue interrumpido.

Aumentan y cobran un servicio que no prestan

Precisan que cada mes la factura sufre un aumento de hasta 100%, pero que las condiciones siguen siendo las mismas: cero servicio.

“Ese servicio todos los meses lo cobran más caro, mucho aumento, casi nunca hay señal y jamás he visto reflejado en mi factura todos esos días sin servicio, porque es mentira que uno consumió algo que no pudo usar porque no llegó”, dijo Willy Sivila, otro de los afectados.

Los usuarios exigen a este proveedor de televisión e Internet NetUno, no solo la indemnización de los días que no llega la señal, sino que se preste atención a los reportes que hacen los vecinos por los diferentes medios virtuales que esta empresa fomenta, y lo más importante que de una vez sea restituida de manera permanente el servicio.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día