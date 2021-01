Un 10 de enero de 1944 nació Frank Sinatra Jr, cantante estadounidense

enero 10, 2021 - 6:35 am

Franklin Wayne Emmanuel Sinatra, nació en Nueva Jersey el 10 de enero de 1944. Conocido como Frank Sinatra Jr. Fue un cantante y director musical estadounidense.

Era hijo de Frank Sinatra y su primera esposa, Nancy Barbato, y hermano de Nancy Sinatra. Fue bautizado con el nombre de Franklin Wayne Emmanuel Sinatra, pero más tarde adoptó el nombre «Frank Jr.» El nombre «Emmanuel» fue en honor del mentor de su padre, Manie Sacks, a quien Frank Sinatra escogió como su padrino. Supuestamente el sacerdote que ofició el bautizo dijo que Sacks era judío y obviamente no católico, por lo que no podía ser el padrino. Sinatra se enfadó ante esas palabras e hicieron el bautizo en otro lugar, esta vez sin problemas.

Carrera profesional

Frank Sinatra Jr. actuó en Las Vegas siguiendo los pasos de su padre. También pasó un tiempo considerable con Duke Ellington, aprendiendo sobre el negocio de la música. Pasó la mayor parte de su carrera en la carretera. En 1968 había tenido actuaciones en 47 estados y 30 países.

También estuvo en varios programas de televisión, incluyendo dos episodios de The Smothers Brothers Comedy Hour con su hermana Nancy, presentaba un programa de verano que estuvo 10 semanas en The Dean Martin Show, había cantado con su propia banda en casinos de Las Vegas, y había ido a actos de apertura en otros casinos. Durante ese tiempo, se ganó una reputación de ensayos rigurosos y exigentes estándares de sus músicos.

La revista Forbes hizo una crítica en un artículo titulado «Junior sure ain’t Senior», artículo por el que muchos lectores escribieron para quejarse.

Frank Jr. apareció en el programa de Sammy Davis, Jr., al igual que en la serie dramática A man called Adam.

En 1989 Sinatra hizo un cameo como vocalista en el grupo musical Was (Not Was), donde cantaba «Wedding vows in Vegas» con la banda. También apareció con WNW en Late Night with David Letterman de la NBC el mismo año.

Durante la temporada televisiva de 1995/1996, a Sinatra le ofrecieron el papel de Vic Fontaine en Star Trek: espacio profundo nueve. A pesar de ser un fan de la serie y de encontrar interesante el papel protagonista, lo declinó argumentando que solo quería interpretar a un alien.

Hizo un cameo en la serie Los Soprano interpretándose a sí mismo, en el cual se mostraba un poco confuso acerca del papel que debía hacer.

Apareció en la serie Padre de familia en el episodio Brian Canta Swing, poniendo la voz a su propio personaje, creando el nuevo Rat Pack. Volvió a salir en otro episodio, Tales of a Third Grade Nothing, donde cantó acompañado de Brian Griffin de nuevo. También apareció en la serie de abogados The Defenders, interpretándose a sí mismo y cantando una canción para una función donde los personajes principales asistían.

En 2006, Sinatra lanzó un álbum titulado That Face! Incluyendo las canciones «You’ll Never Know» y la canción autoescrita «Spice».

Rod Stewart

Roderick David «Rod» Stewart, nació el 10 de enero de 1945. Es un músico, compositor y productor británico de rock, conocido mundialmente por haber sido vocalista en las bandas The Jeff Beck Group y Faces, como también por su exitosa y extensa carrera como solista. Con su distinguida voz rasposa inició su carrera como músico callejero para luego participar en The Dimensions y en el supergrupo The Steampacket durante los primeros años de la década de los sesenta. Sin embargo alcanzó el éxito luego de ingresar a The Jeff Beck Group, donde solo participó en sus dos primeros álbumes, y luego en Faces hasta 1975 cuando la agrupación inglesa se separó.

Paralelo a su trabajo en Faces inició su carrera en solitario con el disco An Old Raincoat Won’t Ever Let You Down, que logró más atención en las listas musicales que los mismos álbumes del grupo británico. Tras la separación de Faces se centró en su carrera a tiempo completo, que continuó logrando éxito y ventas millonarias durante los años posteriores e incluso hasta el día de hoy. A lo largo de sus más de cuarenta años de trayectoria como solista, ha incursionado en diversos géneros musicales como el soft rock, new wave, soul, blues rock, folk, rhythm and blues, white soul, pop rock y la música disco, entre otros.

Con el pasar de los años ha sido considerado como uno de los grandes cantantes de la historia del rock. También ha ganado decenas de premios y condecoraciones por su contribución a la música, entre ellos un Premio Brit, un Premio Grammy y un reconocimiento como fundador de la ASCAP. Por otra parte, ha sido incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock; la primera en 1994 como solista y la otra en 2012 como miembro de Faces, y a su vez ingresó en el Salón de la Fama del Reino Unido en 2006.

