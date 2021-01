Twitter: Vetar a Trump fue correcto, pero sienta precedente peligroso

enero 14, 2021 - 10:11 am

El presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, dijo que vetar al presidente Donald Trump de su plataforma tras los hechos de violencia de la semana pasada en el Capitolio de Estados Unidos fue la “decisión correcta”, pero que sienta un precedente peligroso.

Twitter eliminó la semana pasada la cuenta de Trump, que tenía 88 millones de seguidores, en base al riesgo de más violencia tras el asalto al Capitolio por parte de partidarios del mandatario.

“Tener que tomar estas acciones fragmenta la conversación pública”, escribió Dorsey en Twitter el miércoles. “Nos dividen. Limitan el potencial de aclaración, redención y aprendizaje. Y sientan un precedente que considero peligroso: el poder que un individuo o corporación tiene sobre una parte de la conversación pública global”.

La expulsión generó críticas de algunos republicanos que opinaron que sofocó el derecho del presidente a la libertad de expresión. La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió a través de un portavoz que los legisladores, no las empresas privadas, deberían decidir sobre posibles restricciones a la libertad de expresión.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también se pronunció contra la censura en redes sociales y pidió evitar que exista una especia de “Santa Inquisición” a nivel global en internet.

En su hilo de Twitter, Dorsey sostuvo que si bien no se enorgullecía de la prohibición, “el daño fuera del internet como resultado del discurso en línea es demostrablemente real”.

Aun así, agregó, “si bien hay excepciones claras y obvias, creo que una prohibición es un fracaso nuestro en última instancia para promover una conversación saludable”.

Twitter ha introducido una serie de medidas durante el último año, como etiquetas, advertencias y restricciones de distribución para reducir la necesidad de tomar decisiones sobre la eliminación total del contenido del servicio.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?