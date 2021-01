Trump llama a la calma y pide que no haya violencia ni vandalismo

enero 13, 2021 - 3:57 pm

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el miércoles a la calma y dijo que se opone a cualquier violencia mientras el Congreso debate su acusación por alentar el asalto al Capitolio hace una semana.

«Ante las informaciones sobre más manifestaciones, insto a que NO haya violencia, NO se cometan delitos y NO haya vandalismo de ningún tipo. Eso no es lo que yo defiendo, ni tampoco lo que Estados Unidos defiende», aseguró Trump en un comunicado emitido por la Casa Blanca.

«Pido a TODOS los estadounidenses que ayuden a aflojar las tensiones y calmar los ánimos. Gracias», añadió.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Agence France-Presse