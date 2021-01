Tom Brady mete a Buccaneers en la final de la Conferencia Nacional de la NFL

enero 18, 2021 - 11:33 am

Los Buccaneers de Tampa Bay, de la mano de su estelar mariscal de campo Tom Brady, vencieron este domingo en su serie divisional a los New Orleans Saints por 30-20 para lograr el boleto a la final de la Conferencia Nacional de la NFL.

El conjunto floridano se medirá el próximo fin de semana por el título de conferencia contra los Green Bay Packers, que ganaron el sábado 32-18 a Los Angeles Rams.

En el partido, que contó con una presencia limitada de público por el covid-19, Brady, con seis coronas de Super Bowl, demostró por qué es la cátedra de los quarterbacks.

El pasador de 43 años tuvo su mejor juego en tres intentos contra New Orleans. Brady completó 18 de 33 pases para 199 yardas y dos touchdowns, para ganar el duelo a su par de los Saints, Drew Brees, quien lo hizo en 19 de 34 con 134 yardas y un touchdown.

FINAL: The @Buccaneers secure their spot in the NFC Championship! #TBvsNO #GoBucs #NFLPlayoffs pic.twitter.com/9a3YU3oDxX