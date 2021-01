Stephen Curry dejó atrás la marca de triples de su ídolo Reggie Miller

enero 24, 2021 - 10:35 am

El base de los Golden State Warriors Stephen Curry superó la marca de 2.560 triples de la leyenda Reggie Miller y se colocó como el segundo jugador de la historia con más tiros de tres anotados, solo detrás de Ray Allen (2.973).

Curry, ganador de tres títulos de la NBA, sobrepasó a Miller al inicio del tercer cuarto de la derrota de los Warriors ante los Utah Jazz (127-108), cuando logró el cuarto de los cinco triples que anotó en el juego.

A sus 32 años, el base solo necesitó de 715 partidos para llegar hasta el segundo puesto del ranking, por 1.389 de Reggie Miller, quien desarrolló su carrera en los Indiana Pacers entre 1987 y 2005 y este sábado quiso felicitar de inmediato a Curry.

«Es un logro increíble pero el trabajo no está hecho. Sé que éstas persiguiendo a Ray», dijo Miller a Curry en la videoconferencia de prensa posterior al juego.

After passing @ReggieMillerTNT for 2nd all-time in threes made, @StephenCurry30 receives a congratulations from Reggie and his son, Ryker. pic.twitter.com/7ERGcVCIi1

«Eres una inspiración para muchos niños pequeños como el mío y estoy muy orgulloso de todo el trabajo porque sé lo que implica», afirmó el ex jugador, que apareció junto a su hijo, que vestía una camiseta de Curry.

«Todos los récords están destinados a romperse, lo sabemos», respondió Curry, quien agradeció el apoyo que ha recibido de Miller y Allen.

Ante Utah, el base sumó un total de 24 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias mientras que los enrachados Jazz estuvieron liderados por el escolta Donovan Mitchell con 23 puntos y el pívot francés Rudy Gobert con 11 puntos y 14 rebotes.

"My favorite player growing up was Reggie Miller."



With @StephenCurry30 passing @ReggieMillerTNT tonight for 2nd all-time in threes made, take a look at the mutual admiration these two sharpshooters have for each other. pic.twitter.com/whsHdsV0KG