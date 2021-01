Stalin González no se sumará a la continuidad parlamentaria impulsada por Guaidó

enero 4, 2021 - 3:52 pm

El diputado Stalin González, de Un Nuevo Tiempo, anunció que no acompañará la decisión de continuidad administrativa de la Asamblea Nacional, aprobada por la Comisión Delegada presidida por Juan Guaidó.

«Hoy se cierra un capítulo lleno de aprendizajes, de grandes aciertos pero también de errores de los que estoy consciente. Sin embargo, no me detuve porque para alcanzar la libertad y el bienestar de los venezolanos no hay obstáculo que valga y la entereza es mi bandera», expresó González a través de la red social Twitter.

Decisión similar fue tomada por la diputada Marialbert Barrios, de Primero Justicia.

F. Reyes

Noticia al Día