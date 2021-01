Shaq O’Neal criticó con todo a James Harden (Video)

enero 15, 2021 - 11:33 am

La leyenda de la NBA, Shaquille O’Neal, no tuvo pelos en la lengua para criticar a James Harden, quien fue traspasado de los Rockets a los Nets de

O’Neal, quien trabaja como comentarista en TNT, destrozó a Harden, al que llegó a tildar de mentiroso, destapando todas sus miserias sin tapujos.

«La Barba» salió muy mal parada. «Cuando James Harden dice que lo dio todo por la ciudad miente» asegura O’Neal. «Para decir estas cosas tienes que tener cierta ‘reputación’ y tener campeonatos».

ue sólo el inicio de su crítica más despiadad en la que le achacó todo lo que pidió y lo poco que dio él: «Pediste a Dwight Howard, te lo dimos y no funcionó. Pediste a Crhirs Paul y te lo dimos. Pediste tiradores y los tuviste. Llegaste a pedir a Westbrook, tu amigo desde hace mucho, y te lo dimos. Y tampoco funcionó. Entonces cuando dices que lo has dado todo, yo digo que no, James».

Shaquille tiró incluso de estadísticas para desmontar a Harden: «En tus últimos cinco partidos de playoffs hiciste un 41% en tiros de campo, un 24% en triples, diste 32 asistencias y perdiste 27 balones», dijo. Unos números sangrantes que deberían sonrojar al propio Harden y que muchas veces no se tienen en cuenta en los análisis que sobre él se hacen.

«Yo solía ser como él, me quejaba de que nadie hacía nada, al igual que hace Harden. Y mi padre me decía: ‘¿Y tú qué mierda hiciste? Nada, al igual que James Harden»

Incluso O’Neal relató una anécdota que le sucedió con su padre para extrapolarla al rendimiento de Harden: «Sabes, yo solía ser como él. Yo llegaba y me quejaba de que nadie hacía nada, al igual que hace James Harden. Y mi padre, que en paz descanse, me decía: ‘Y tú que mierda hiciste?’ Nada, al igual que James Harden».

Y siguió destrozando a ‘La Barba’ por su falta de liderazgo: «Cuando más tenía que demostrar, cuando tenía que dar un paso al frente, no lo hizo. Cuando eres ‘El Hombre’ y cobras 34 millones de dólares tienes una gran responsabilidad. Cuando llega el momento de brillar, él no ha brillado».

Y llegó a insinuar que ahora la patata caliente la tienen los Nets: «Sé de gente en Houston que se ha alegrado de su marcha. Ahora tiene un superequipo. Ahora tiene que ganar, si no será un fracasado», dijo Shaquille en tono desafiante para concluir su despiadada y argumentada crítica a Harden y todo lo que le rodea.

