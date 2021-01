Se filtran imágenes de Spiderman 3 y los fans se emocionan

enero 17, 2021 - 6:34 pm

Horas después de traeros esas imágenes de Tom Holland en el set de rodaje de la tercera película de Spider-Man, llegan unas nuevas capturas esta vez podemos ver a Holland acompañado de su compañera de reparto Zendaya. Este material procede del rodaje de la película este pasado viernes 15 de enero en las calles de Atlanta, Georgia.

La actriz, como sabemos da vida a MJ, una aparente adaptación del conocido personaje Mary Jane Watson, gran interés amoroso de Peter Parker en los cómics. Precisamente, parte de esa dinámica entre los dos personajes en los que vemos en estas imágenes. Al igual que ocurría con las imágenes de esta mañana, estas instantáneas son poco reveladoras, pero nos permiten quizás hacer cierta interpretación de lo que ocurre, aunque como siempre, hay que tener cuidado con los potenciales spoilers.

Según parece, MJ y Ned trabajarían en esta tienda de donuts. Peter, en la piel de Holland, lo vemos aquí con un pequeño papel y como si estuviese ensayando un discurso. Se dice que en la escena, Holland/Peter acudía a la tienda nervioso para pedir un café. Casi parecería una escena en la que él se está preparando para pedirle una cita, pero describen que pareció pensarlo mejor una vez que entró. Posteriormente vieron a MJ/Zendaya dándole el café a Peter y a éste saliendo después.

Seguramente muchos se habrán dado cuenta que esa descripción no encaja con el final que tuvimos en “Spider-Man: Lejos de Casa”, pues ambos eran pareja. No tiene sentido que Pete esté nervioso por pedirle una cita, salvo que haya pasado algo. ¿Se han enfadado y se han distanciado? ¿Quizás ha habido algo más grande relacionado con Doctor Strange por intentar que el mundo se olvide la revelación de que Peter Parker es realmente Spider-Man? No lo sabemos todavía, pero si esa descripción es acertada, da pie para pensar.

A todo esto, se suman unas imágenes en las que podemos ver un tablón de carteles y anuncios, y entre ellos, hay uno que pone “I believe in Mysterio” y otro “Citizens to defend Spidey”. Esto nos invita a pensar que quizás la población se ha dividido entre los que creen el vídeo de Mysterio y los que defienden a Spidey, generando ciertos movimientos sociales en torno a la idea.

Atlanta Filming has posted a walkthrough of the #SpiderMan3 set, which features a donut shop, barbershop, and electronic store. pic.twitter.com/ibawELkXAi — Spider-Man 3 Updates (@spideysnews) January 17, 2021