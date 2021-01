Se cumplen dos años de la desaparición física de Emiliano Sala

enero 21, 2021 - 6:00 am

El 21 de enero de 2019 el mundo del deporte quedaba en vilo al anunciarse la desaparición del avión en el que viajaba Emiliano Sala para incorporarse a los entrenamientos del Cardiff, luego de dejar el Nantes.

Hoy se cumplen dos años de este hecho y, sobre todo, perdura la polémica por el pago de su traspaso.

Cómo ocurrió el accidente de Emiliano Sala

El avión privado que transportaba a Sala, de 28 años, y a David Ibbotson, su piloto, volaba desde Nantes hasta Cardiff y salió de los radares a 20 kilómetros de la isla británica de Guernsey, situada en el canal de la Mancha.

Con el Nantes participó en 133 partidos marcando 48 goles desde que llegó al club en 2015, lo que le valió su fichaje por el conjunto galés que iba a multiplicar por seis su salario, según reportaron medios británicos.

Tras una hora en el aire el avión desapareció de los radares. La búsqueda del argentino y su piloto se dio sin parar durante tres días, pero por falta de fondos iba a ser suspendida. Una campaña en internet logró que los fondos fueran recogidos y el rescate continuara.

El 8 de febrero los restos del avión y el cuerpo de Sala fueron localizados.

Muchos sospechosos, ningún responsable

El piloto británico David Henderson fue el encargado de organizar el vuelo, tras la solicitud de Willie McKay y de su hijo Mark, agente al que recurrió el Nantes para realizar el traspaso.

El Cardiff asegura que propuso un vuelo regular al argentino, pero Sala lo rechazó. Después pudo conocerse que Sala mostró el miedo que sentía antes del despegue del pequeño avión a través de mensajes de texto.

Lea también: Cardiff no podrá fichar más si no paga el traspaso de Emiliano Sala

La investigación del suceso arrojó que el automotor Piper PA-46 Malibu no estaba autorizado para realizar vuelos comerciales y que su piloto no tenía permiso para transportar clientes. Además, el avión no podía volar de noche.

Sala falleció por lesiones en la cabeza y el tronco, además de estar sometido a altos niveles de monóxido de carbono, haciéndolo suceptible a sufrir convulsiones, pérdida de conocimiento o crisis cardiaca.

En junio la policía británica arrestó a David Henderson para liberarlo momentos más tarde. El Cardiff quería presentar una denuncia en Francia contra Henderson, los McKay y posiblemente contra el Nantes, por negligencia.

La eterna lucha por el pago

El 19 de enero de 2019 fue firmado el traspaso y el Cardiff se comprometió a pagar 17 millones de euros en tres pagos. De esta cantidad el Burdeos iba a percibir la mitad.

Era el fichaje más caro de la historia del club galés, que al terminar la temporada perdió la categoría en la Premier League y descendió a segunda división.

Los franceses siguen esperando el pago, haciendo valer el Certificado Internacional de Traspasos (CIT) que llegó el lunes 21 de enero de 2019, antes de que ocurriera el accidente.

El Cardiff asegura que existen anomalías en el traspaso y asegura que la investigación sobre quién es el responsable del accidente podría incidir en el pago.

A finales de septiembre, la FIFA ordenó al Cardiff que cancelara los 6 millones de euros de la primera parte, de lo contrario recibirían una sanción de 18 meses sin fichar, pero el club galés recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

«Cardiff y Nantes se pusieron de acuerdo sobre el calendario del procedimiento escrito, que debe durar hasta finales de abril aproximadamente. A continuación debería fijarse una audiencia. A priori, la decisión final no debería llegar antes de junio», indicó Matthieu Reeb, secretario general del TAS, a la AFP.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Serena Di Zazzo/Agencias

Noticia al día