Savarino marcó en empate 2-2 de Mineiro contra el Bragantino de Hurtado (Video)

El Atlético Mineiro de Jefferson Savarino empató 2-2 con el Bragantino de Jan Hurtado este lunes 11 de enero en el penúltimo juego de la vigésimo novena jornada del Brasileirao y desaprovechó la oportunidad de apretar al líder Sao Paulo, que el domingo cayó en el clásico paulista ante la suplencia de Santos.

Savarino fue titular y disputó los 90 minutos del compromiso marcando una diana, mientras que Hurtado fue suplente con el Bragantino y no vio acción.

El Galo rescató un punto con un penal anotado por el mediocampista Hyoran en el 90+10′ del cotejo disputado en el estadio Nabi Abi Chedid, en el municipio de Bragança Paulista.

El equipo que dirige el mundialista argentino Jorge Sampaoli estuvo siempre por debajo del marcador.

El volante Ricardo abrió la cuenta en el 45+1′ para el Bragantino, pero el extremo venezolano Jefferson Savarino empató en el 55′ tras recibir un balón de Eduardo Vargas.

