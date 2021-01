Savarino brilla en victoria del Mineiro sobre el Santos de Soteldo

enero 27, 2021 - 9:35 am

El zuliano Yefferson Savarino fue la figura del triunfo Atlético Mineiro, que superó 2-0 al Santos de Yeferson Soteldo este domingo en el Brasilerao.

El exZulia FC marcó los dos goles del Galo en el estadio Mineirão. «Sava» hizo sus anotaciones en la primera mitad, y estuvo cerca de firmar su primer triplete en el Campeonato Brasileño.

El marabino acarició las redes cuando apenas se corría el minuto 3′ con un tanto de cañito dentro del área. El volante, de 24 años, la mandó de nuevo en el 19′ con un potente disparo de tres dedos ceñido al palo, nada pudo hacer el arquero del Peixe.

