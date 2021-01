“Santo y seña: moneda de plata” cuenta la historia de Maracaibo declarándose libre

enero 27, 2021 - 1:31 pm

Jesús Esparza Bracho, rector de la URU, estrena una obra de teatro

De entrada, la noticia estriba en el estreno del proyecto artístico que nos representará a todos los herederos de quienes protagonizaron, el 28 de enero de 1821, el pronunciamiento libertario de la entonces provincia que pertenecía a España, por acuerdo firmado antes en Santa Ana, Trujillo. En el comienzo, el genio de Rafael Urdaneta obliga al espectador a pensar, junto con él, en las consecuencia de aquel acto de inteligente rebeldía auspiciado por su Comandante, Simón Bolívar…Serán tres cuadros donde el dramaturgo, también rector de la Universidad que lleva su nombre, contará una historia emocionante y lúcida…La historia es la protagonista

Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca escribía también teatro. El discurso escénico permite desplegar o sintetizar un conjunto de ideas en torno a cualquier asunto. El teatro es la síntesis de todas las artes y, como en este caso, si se le usa como herramienta pedagógica resultará siempre una novedad, una floreciente noticia.

Está hermoso el lago frente a la sede del rectorado de la URU, donde hemos concitado este encuentro con Jesús Esparza Bracho, abogado de la Universidad del Zulia (1977); licenciado Summa Cum Laude, también de LUZ (1980) y doctor en derecho de la misma institución (1984) con una tesis doctoral Sobre la lógica del pensamiento deóntico. Todos quienes le conocen saben de su tenacidad y empeño. Entonces hablábamos de su compromiso con el legado de los fundadores de la URU, principalmente Eloy Párraga Villamarín. Arte y ciencia entrelazan cintas en esta conversación, quer transcurrió en su despacho, donde también nació el proyecto de representar tan trascendente hecho histórico…

–Cuando contempla el lago, frente al campus URU, ¿qué piensa el intelectual sobre su trabajo al frente de la institución, qué piensa sobre ese país para el cual transcurre..?

–He tenido la suerte de vivir la mayor parte de mi vida frente al lago…Digamos que cincuenta años. Y cuando mudamos la universidad para este terreno me conseguí con que también debíamos tener una acción de fondo frente al lago. Ello me llevó a propiciar y a constituir el comité para impulsar la creación de la Ley de Saneamiento Ambiental del Lago de Maracaibo y sus Cuencas Hidrográficas. Fue aprobada, en primera discusión, hace tres años, pero, hubo dificultades políticas que impidieron su aprobación parlamentaria. Ello proyectaba una extraordinaria visión de lo que debería ser una política de Estado. El lago es inspirador además. Inspiró a las mejores plumas, en poesía e historia, de esta ciudad puerto y playa…

–Un rector escribiendo teatro puede ser un ejemplo muy poderoso de lo que debe ser la ciencia y el arte como herramientas de formación académica…

–Comparto una concepción de la educación integral, No hay formación de un médico, ingeniero o abogado sin que asuma el arte como elemento de humanización del ser humano…Sabe que no se puede quedar en eso, en tan sólo, por ejemplo, asumir la economía como la ciencia de las necesidades. El arte como el instrumento adecuado. La formación del Homo Esteticus. Antes, la ética había sido el último eslabón hasta que se perfiló la estética como el fundamento de la sociedad. Hay que aprender a percibirlo y a desarrollarlo…

–Nada como el teatro, en tanto concepción total de los fenómenos de la vida, convertidos en arte…

–Toda la vida he sido intelectual y académico, pero muy práctico. Me gusta que las cosas se hagan. Ello me ha conllevado, dentro de las responsabilidades que tengo, a llevar adelante las cosas. Y el teatro es la literatura pura por excelencia de ejecución. El novelista crea en su obra para que quienes lo leen lo piensen y desarrollen. En teatro se escribe un libreto para ser actuado. Yo digo que el libreto, por sí mismo, no vale nada hasta que sea representado, releído, en esa relectura surgen muchas cosas más.

–Hermoso personaje…

–Aquí se nos planteó reseñar más cosas del general Rafael Urdaneta, no sólo en su retórica, sino en sus valores culturales. Se nos ocurrió hacer una obra de teatro sobre el tema. Hicimos una obra en tres escenas para recrear lo que estaba ocurriendo, desde el propio general Rafael Urdaneta, Él tenía muchas dudas sobre lo que significaba el armisticio en Santa Ana de Trujillo. Pero acompañó al Libertador en su sabia decisión. Un hombre de 32 años que ya había librado mil batallas. El cálculo renal vendrá mucho tiempo después.. Urdaneta piensa. Habla, medita. Es ese intelectual que tú ves… La primera escena viene precedida de una pieza hermosa, que es el pueblo de Santa Ana acompañando a El Libertador en Santa Ana. Muchachas danzan y el respeto a la palabra prevalece en El Brillante.. Él ve que la Independencia de Maracaibo es inminente pero no puede evitarlo…No es ese hombre enqluenque o debilitado que siempre han querido proyectar. Y es en verdad muy brillante, con noches insomnes de mucho pensamiento..

—¿Por qué habría de hacerlo?

–Ellos encuentran a un general Pablo Morillo, representante de la Corona de España, convencido de lo inútil de la guerra. Y además tocado por las ideas de la Ilustración. Era un gran personaje, sin duda. Que pensaba en cierto modo igual a Urdaneta. Esa dualidad de valores. Ven que el camino es difícil. La independencia de Maracaibo será un momento muy crítico..

–Hubo mucha sagacidad en la forma como se desempeñó Bolívar?

–El Libertador tenía que acudir a Trujillo, porque la invitación al cese de hostilidades la estaba haciendo Morillo. El alto al fuego lo hace, unilateralmente, España. Entonces llama al Presidente de la Gran Colombia. Recordemos que, siguiendo un poco la estrategia de Páez, esa guerra se convirtió un poco en un modelo de guerra asimétrica, o guerra de guerrillas. Las tropas realistas estaban preparadas para la guerra convencional. Todo esto nutre las ideas de la obra..

–¿Y cómo se llama la obra?

–Santo y seña: Moneda de plata. Cuando se conduce la sedición, los blancos criollos de primera generación, vinculados a la Corona, requerían de esa manera de comunicarse. Recordemos focos sediciosos famosos, como la célebre Mancomunidad del Santo Cristo. Se reunían en la iglesia, pero no para rezar sino para conspirar. El pueblo alrededor de ellos, danzando. La moneda de plata es ese santo y seña que revelaba la especificidad de la información que se estaba compartiendo dentro del proceso sedicioso. Estábamos en una guerra y calles y caminos estaban llenas de espías. Allí entra la señora Dolores, mujer valiente…Tendrás que verla en la obra..Son artistas muy jóvenes, estudiantes de nuestras aulas que también transcurren junto con nosotros (como casi siempre) en esta acción estética. Son tres escenas…Estará en nuestro canal You Tube desde mañana jueves…Allí verás al gobernador realista, Francisco Delgado, quien deserta..También verás a George Artuz, otro personaje muy revelador…Hay picardía criolla, lo cual sucede en toda guerra. Pero tenía que ver con complicidad de comandantes que conocían que en Maracaibo se conspiraba…

–Mervin Losada dirigirá este espectáculo que no dura sino unos 20 minutos, acompañadp en la música por Juan Bautista Sampayo quien compuso un poema sinfónico que integra el contenido de este formidable trío de cuadros escénicos desarrollados por el rector Esparza. Un aporte que además enlaza recursos audiovisuales, así como de robótica, que han terminado por redondear otro producto artístico concebido y desarrollado en la misma URU..

Cambiando de tema, hemos querido que Esparza, expresidente de la Academia de Ciencias Jurídicas, desarrollara su impresión en torno a esta nueva euforia legislativa, donde se habla de muchas leyes..¿Qué puede devenir de allí?

–No es mala idea del gobernante desviar la atención de los problemas centrales hacia las puertas de problemas colaterales. Es mala idea si se dedica a hacerlo siempre. Me temo que la Asamblea Nacional recién posesa vaya a querer resolver con leyes los principales problemas. Por ejemplo, si el tema de la indexación salarial se pretende resolver a través de leyes, como por ejemplo indexando la hiperinflación, estaremos muy mal otra vez. Estamos estacionados en el tiempo.

–Ante la pandemia, ya la cuarentena derivada de ella, ¿cuál ha sido el método trazado por URU para confrontar sus consecuencias?

–Antes hablábamos de otras pestes hasta que llego ésta. Pero nosotros veníamos preparándonos para una paralización, desde 2019, instigados por la escasez de gasolina y el desmejoramiento del parque automotor. Organizamos un sistema de sesiones acdémicas no presenciales. Recuerdo cuando le presentamos ese plan al ministerio de educación superior. Llegó la pandemia y ya nosotros estábamos listos para confrontar toda esa abrumadora contingencia. Adquirimos mascarillas, guantes, desde la semana anterior que se decretara esta lucha. Estuvimos preparados pero preferimos esperar un poquito. Y digo que estamos impartiendo clases presenciales en diferentes facultades y escuelas. Adaptación plena a los cambios.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Alexis Blanco

Fotos: Xiomara Solano

Noticia al Día