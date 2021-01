Roniel Campos ganó segunda etapa de la Vuelta al Táchira y toma el liderato

enero 18, 2021 - 3:45 pm

El campeón vigente, el local Roniel Campos, ganó este lunes 18 de enero la segunda etapa de la Vuelta al Táchira 2021, la mayor competencia del ciclismo en Venezuela, y tomó el liderato de la clasificación general.

Campos hizo tiempo de 2 horas 20 minutos 24 segundos en el tramo de 113 kilómetros, un circuito en la ciudad de Mérida (estado Mérida, oeste).

El ciclista de 27 años, integrante del equipo Atlético Venezuela, dominó en cerrado remate al español Oscar Sevilla, miembro de la escuadra colombiana Team Medellín.

🇻🇪Roniel Campos of 🇻🇪@AtleticoCycling wins stage 2 of 🇻🇪@lavueltachira (via @AtleticoCycling) #VueltaalTachira2021 pic.twitter.com/z71t3aNEA4