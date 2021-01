Roger Gutiérrez se convirtió en el nuevo campeón superpluma de la AMB

enero 2, 2021 - 8:38 pm

El zuliano le dedicó el triunfo a su madre, quien falleció a finales del 2020

El boxeador marabino Roger Gutiérrez se convirtió en el nuevo campeón superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) esta noche en Dallas, al derrotar por decisión unánime al nicaraguense René Alvarado.

«The Kid», quien se impuso por decisión unánime (113-112; 113-112; 113-112), inició con todo el combate y contraatacó al «Nica» que lo había derrotado hace tres años por la vía del nocaut técnico.

Esta vez la historia sería distinta y Gutiérrez se encargó de enviar a la lona dos veces a Alvarado en el tercer roundo, aunque le costó un corte en su ceja izquierda que lo acompañó durante el resto del combate. En los asaltos siguientes, el centroamericano logró nivelar un poco el careo y el venezolano, fiel a su plan de pelea buscaba el contraataque. En las postrimerías de la pega, Gutiérrez nuevamente mandó a la lona al nicaragüense y con eso ya colocaba, aún más, la balanza de su lado.

El pugilista criollo tuvo su base de preparación en Colombia y aseguró en una entrevista que «estoy preparado para 20 rounds» y mostró ese fondo físico frente a un Alvarado que no tuvo piernas ni quijada en este combate.

Gutiérrez sucede a Carlos Cañizales como el último boxeador venezolano que gana un título mundial por primera vez y el último criollo en hacerlo tras Mayerlin Rivas que a principios de 2020 se convirtió en bicampeona mundial.

Asimismo, el ahora campeón dejó su récord en 25-3-1, con 20 victorias por la vía del sueño.

In November, Roger Gutierrez's mother passed away due to cancer.



He dedicated his fight tonight to her, and was overcome with emotion after being awarded the victory. 🙏 pic.twitter.com/NuTiPVCj90