Rockes no extraña a James Harden y vence a Spurs

enero 15, 2021 - 9:48 am

A Rockets de Houston no le hizo James Harden, quien fue trapasado a Nets de Brooklyn, para doblegar el jueves 109-105 a Spurs de San Antonio.

Con tan solo nueve jugadores disponibles, entre los lesionados y pendientes por llegar, el quinteto texano volvió a la senda victoriosa tras dos derrotas en fila.

Christian Wood, una de las incorporaciones de otoño a la plantilla, lideró la ofensiva de los Rockets con 27 puntos y 15 rebotes.

El escolta Sterling Brown, quien ocupó el lugar de Harden en la alineación titular, hizo mucho mejor trabajo que lo aportado por el exjugador de los Rockets esta temporada, y sumó 23 puntos, siete rebotes y tres asistencias en 36 minutos.

27 PTS, 15 REB from @Chriswood_5 helps the @HoustonRockets prevail against SAS! #Rockets pic.twitter.com/9IZjNXhE59