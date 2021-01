robaron laptop de la oficina de Pelosi durante asalto al Capitolio

enero 8, 2021 - 6:18 pm

Una computadora portátil fue robada de la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos el miércoles, dijo uno de sus asesores el viernes.

Drew Hammill, asistente de la demócrata Pelosi, dijo en Twitter que la computadora portátil pertenecía a una sala de conferencias y se usaba para presentaciones. Se negó a ofrecer más detalles.

El robo de dispositivos electrónicos de las oficinas del Congreso ha sido una preocupación persistente tras la invasión de seguidores pro-Trump. Fueron alentados por el presidente republicano Donald Trump en un mitin previo a marchar hacia el Capitolio mientras el Congreso certificaba la victoria electoral del demócrata Joe Biden el 3 de noviembre.

El senador Jeff Merkley, demócrata, dijo en Twitter que le quitaron una computadora portátil de su oficina. El jueves, el fiscal federal interino Michael Sherwin dijo que algunos de los robos podrían haber puesto en peligro lo que describió como «valores de seguridad nacional».

“Simplemente no sabemos la magnitud de ese daño en este momento”, dijo.

Los manifestantes que irrumpieron en el Capitolio publicaron varias fotografías de ellos mismos usando teléfonos del Congreso y varios otros dispositivos. Un reportero del medio de comunicación de derecha Blaze publicó una fotografía de lo que supuestamente era una computadora de la oficina de Pelosi con correos electrónicos «todavía en la pantalla».

Aún no se sabe qué más se pudo haber llevado durante el caos. A algunos expertos en tecnología de la información les preocupa que los intrusos hayan colocado software malicioso en las computadoras, aunque no está claro que los dispositivos hayan sido el centro de atención en particular.