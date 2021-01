Rincón se queda sin DT luego de que el Torino despidiera a Giampaolo

enero 18, 2021 - 5:18 pm

El histórico Torino, que sigue en posiciones de descenso a la Serie B tras empatar 0-0 el fin de semana contra la Spezia, anunció este lunes 18 de enero el cese de su hasta ahora entrenador, Marco Giampaolo, quien asumió el cargo a comienzos de temporada.

Giampaolo debería ser sustituido por Davide Nicola, de 47 años y cesado por el Genoa el pasado verano boreal tras solo ocho meses en el puesto.

📄 | Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata pic.twitter.com/1GynlHVoHX