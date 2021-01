Revelan presunta involucrada en la filtración del video XXX de Gabriel Soto

enero 8, 2021 - 12:52 am

Cuando Gabriel Soto dio a conocer que se estaba preparando para interceder de forma legal contra la persona que resultara responsable de la publicación del video íntimo, el caso se viralizó aún más. Ahora, un nuevo capítulo de esta historia llega con su ex suegra como protagonista.

Rosalba Ortiz, madre de la ex del actor, Geraldine Bazán, sería la principal sospechosa de haber filtrado los videos. Así lo aseguró el periodista Alex Kaffie, quien dio a conocer la información.

Incluso, Kaffie explica en su columna en ‘El Heraldo México’ que la madre de Geraldine tendría que comparecer ante las autoridades competentes por estar presuntamente involucrada en la filtración del video íntimo de Gabriel Soto, quien actualmente tiene una relación con la actriz y modelo rusa Irina Baeva.

Rosalba Ortiz, a través de Infobae, negó los señalamientos del periodista: «Esa persona, Alex Kaffie, ha sido demandado por daño moral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha tenido que que reparar el daño por 500 mil pesos. Costó cuatro años y usa mentiras para hacer sus notas. Lo que pasa es que la gente no tiene tiempo, no tiene dinero o la paciencia para demandarlo. Yo te comento que eso es mentira, a mí no me han citado ni me citará nadie porque no tengo nada que ver. Es falso».

