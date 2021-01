Ramos Allup: Es importante evaluar «con cabeza fría» si AD va a las regionales

enero 27, 2021 - 1:19 pm

El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, manifestó en una reunión en Valencia con autoridades nacionales y regionales de la tolda blanca que es importante evaluar «con cabeza fría» si es pertinente acudir a las elecciones regionales, siempre y cuando se logren condiciones para participar en el proceso.

«Los procesos sociopolíticos no son lineales. Si nos conviene participar, participaremos. Y si no nos conviene, no participaremos. Tenemos que lograr condiciones electorales para participar en las regionales. El derecho a aspirar no se le puede discutir a nadie», dijo de acuerdo a una nota de El Cooperante.

Ramos Allup, uno de los líderes del G4 y que ha mantenido una postura similar a la de Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, de no acudir a elecciones por falta de condiciones -y afín a alcanzar el cese de usurpación- expresó que los procesos sociopolíticos no son lineales y recordó que la comunidad internacional apuesta por una salida por vías democráticas.

“La comunidad internacional incluyendo la Unión Europea, el Grupo de Lima, los países amigos de la OEA y los Estados Unidos han afirmado la misma posición de que se logre una solución democrática, pacífica, constitucional y electoral a la grave situación venezolana y que los procesos electorales sean justos y verificables. Esa es nuestra lucha”, expresó.

Indicó que entre las condiciones mínimas que deben existir para acudir a las urnas como la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral -elemento que la Asamblea Nacional afín a Nicolás Maduro ya empezó a hacer-, que devuelvan las tarjetas de los partidos judicializados (la de AD la maneja actualmente Bernabé Gutiérrez tras decisión del TSJ), la habilitación de dirigentes políticos, la liberación de presos políticos y el regreso de los exiliados.

Destacó que al Ejecutivo venezolano no le conviene realizar unas elecciones que no reconocerá ni un sector importante del país ni buena parte de la comunidad internacional, al tiempo que expresó que si llegan a participar en esos comicios, será con la tarjeta del partido y no por otra.

Las palabras de Ramos Allup se registran luego que el exgobernador del estado Miranda Henrique Capriles afirmara el lunes 25 de enero que la oposición venezolana debe reevaluar su estrategia y considerar sentarse una vez más en una mesa de negociación con representantes de la administración de Nicolás Maduro y así buscar una salida a la crisis que agobia actualmente a Venezuela.

Capriles, que ha venido distanciándose de la posición esgrimida por la oposición liderada por Juan Guaidó, argumentando -al igual que lo hizo Ramos Allup en su discurso- que la comunidad internacional está instando a que en Venezuela se fomente una solución por vías políticas y por ello, cree necesario ir allanando el camino para llegar a ese proceso de negociación.

Lea también: Capriles: Oposición venezolana debe reevaluar estrategia y negociar con el chavismo

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Tal Cual Digital