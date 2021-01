¿Qué pasa con Simple TV que usuarios se quejan en las redes?

enero 10, 2021 - 12:42 pm

Usuarios a través de las redes siguen presentando quejas contra Simple TV la operadora que asumió por DIRECTV el servicio privado de cableoperadoras satelital en Venezuela.

Este domingo, simple TV se mantiene en las tendencias de Twitter, donde los beneficiarios del servicio expresan su inconformidad y acusan de estafa a la empresa de telecomunicaciones, luego que después de pagar no han obtenido lo prometido y menos aún el reembolso de su dinero, si finalmente deciden retirarse.

Las irregularidades van desde retardo para reactivar la señal hasta restricción de canales en la parrilla ofertados previamente. Las denuncias son constantes esperando que algún organismo del Estado interceda e investigue cual es la situación real y toma acciones precisas en contra de esta cableoperadora.

«En mi casa pagaron una millonada y nunca nos activaron el servicio y ni por dónde hacer la queja. #SimpleTvGranEstafa», denuncia una tuitera.

«SimpleTvGranEstafa todos los días son tendencia, pero no por la maravilla que son, me estafaron pague por 2 decos se consumieron los días y no disfrute de la señal, y los asesores son una burla, perdí mi dinero pero ellos perdieron un usuario, NO LOS RECOMIENDO!! @Conatel», revela otro usuario.

«#SimpleTvGranEstafa La estafa del siglo, se hicieron de todos los equipos de DIRECTV y ofrecen cosas que no cumplen son pura pacotilla , que nadie compre ese servicio…», sentencia otro seguidor.

«#SimpleTvGranEstafa ya hoy son 8 días sin señal, los asesores no sirven para nada, no dan respuesta, siguen descontando los días, y pa colmo me dicen que tengo pagos pendientes cuando ya pague TODO EL MES DE ENERO. Ladrones, estafadores, den respuesta», asegura otro cliente decepcionado.

#SimpleTvGranEstafa todos los dias son tendencia, pero no por la maravilla que son, me estafaron pague por 2 decos se consumieron los dias y nO disfrute de la señal, y los asesores son una burla, perdi mi dinero pero ellos perdieron un usuario, NO LOS RECOMIENDO!! @Conatel — José Rodrìguez (@JRODRIGUEZJ1) January 10, 2021

#SimpleTvGranEstafa ya hoy son 8 dias sin señal, los asesores no sirven para nada, no dan respuesta, siguen descontando los dias, y pa colmo me dicen que tengo pagos pendientes cuando ya pague TODO EL MES DE ENERO. Ladrones, estafadores, den respuesta. — 🇻🇪 (@_efm87) January 10, 2021

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día