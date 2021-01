¿Qué pasa con Chiqui y Jorge que no se ven juntos?

enero 28, 2021 - 10:32 am

La reconocida presentadora Chiquinquirá Delgado acudió a la opción de preguntas y respuesta en Instagram, para contestar varias de las inquietudes que tienen algunos de sus seguidores sobre ella.

De inmediato, uno de los fanáticos quiso saber de la vida sentimental de la famosa, por lo que escribió: “¿Dónde está Jorge? Nunca publicas nada de él” ante la interrogante, la criolla contestó que en definitiva no está separada de su esposo y que el motivo por el cual no comparte imágenes junto al periodista Jorge Ramos se deba a que supuestamente al mexicano no le gusta mucho fotografiarse.

“Es que no es amigo de las fotos. Vayan y le ponen el reclamo”, expresó la venezolana y acompañó el texto con una postal en la aparece con el escritor.

Otras de las dudas de las personas que siguen a la conductora, cuestionó cuánto tiempo ha tenido ella sin visitar su país natal, a los que Delgado respondió: “Fui aproximadamente hace cinco años, y la verdad extraño muchos sus calles, sus sabores, sus playas, mis afectos. Uno nunca se va del todo”.

Sobre cómo es su relación con su hija mayor, Chiquinquirá aseguró que durante la pandemia ambas se unieron más, puesto que el confinamiento se lo permitió. “Desde muy pequeña ella ha sido muy independiente y talentosa, yo la admiro mucho por eso”, agregó la también actriz.