Por novena vez en la historia no hay exaltados en el Salón de la Fama: No ocurría desde el 2013

enero 27, 2021 - 1:34 pm

El Salón de la Fama por novena vez en su historia no tendrá exaltados tras las votaciones de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

«Ningún candidato fue electo en voto Cooperstown 2021», dijo Tim Mead, presidente del Salón Fama Béisbol, tras revelarse las papeletas, donde ningún pelotero alcanzó el 75% mínimo para ser inmortalizado.

El lanzador Curt Schilling recibió 285 votos (71,1%) y se quedó corto por apenas 16 sufragios del 75% necesario para entrar al Templo de los Inmortales. Schilling no quiere participar en las votaciones del próximo año.

La BBWAA por primera vez no elige a ningún beisbolista al Hall of Fame de la MLB desde 2013. De los 401 votantes que participaron en el proceso, 14 regresaron sus papeletas en blanco, un récord en los 77 años de historia del Salón de la Fama.

Tune in to @MLBNetwork now for coverage of the 2021 BBWAA Hall of Fame vote live from Cooperstown. Photo: Milo Stewart Jr. pic.twitter.com/yzpBy4EGzh

— National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) January 26, 2021