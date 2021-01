Pillan al ex de Britney en protesta del Capitolio de Estados Unidos

enero 14, 2021 - 6:25 am

El exmarido de Britney Spears, Jason Allen Alexander, fue fotografiado con un gorro Trump 45 en la manifestación frente al Capitolio el miércoles.

Alexander, quien estuvo casado con la cantante por solo 55 horas en 2004, compartió selfies desde Washington DC en la protesta.

La estrella de telerrealidad Lawson Bates y su hermano Trace también fueron fotografiados con banderas estadounidenses alrededor de sus rostros mientras estaban en la manifestación frente al Capitolio. Han negado cualquier participación en el asedio.

Otra persona en Twitter intervino lo llamó ‘triste’ supuestamente ‘incitando a la violencia’, lo que vio a su hermano saltar en su defensa.

Con respecto al exmarido de Spear, no se sabe si fue parte del grupo que irrumpió en el Capitolio.

Pero escribió en Facebook: ‘DC. Aparecieron millones ‘. También publicó un video, escribiendo: ‘Donde todos mis patriotas estoy en el tren Trump, qué le dirán a sus nietos’.

Spears estuvo casada con su amigo de la infancia, Alexander, solo 55 horas después de que los dos se fugasen a Las Vegas en 2004.

Su página de Facebook está llena de declaraciones anti-máscara y pro-Trump.

En uno, escribe: “No llevo una máscara porque no escucho órdenes tiránicas que no se votan en una elección justa. No doy mi consentimiento a las prácticas de la marca de la bestia y no valoro la mierda material y estoy encerrado y cargado listo para matar a cualquiera o cosa que intente convertirme, ahora vaquero todo lo que p * *** es …. ‘

En agosto, Alexander fue vista en Los Ángeles en una protesta de #FreeBritney junto con fanáticos preocupados por su tutela.

Entonces le dijo a US Weekly: ‘Estoy aquí para mostrar mi apoyo al movimiento #FreeBritney y a Britney. Esta es una situación lamentable que ha estado en su vida durante mucho tiempo.

‘Nos ha afectado a ella y a mí, y eso me hace parte de eso. He estado callado durante 10 años, y siento que es un buen momento para dar un paso al frente ahora con el movimiento haciendo ruido y las audiencias de tutela en curso ‘.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Daily Mail