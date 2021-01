Phil Neville dirigirá al criollo Christian Makoun en el Inter Miami

enero 18, 2021 - 2:58 pm

El exjugador y exseleccionador del equipo femenino de Inglaterra, Phil Neville, fue nombrado el lunes 18 de enero nuevo entrenador del Inter Miami, que pertenece a su excompañero en el Manchester United David Beckham y en el que hace vida el venezolano Christian Makoun.

El nacido en Naguanagua deberá ganarse la confianza el nuevo DT para poder tener más presencia dentro del equipo, tras disputar únicamente tres encuentros con la plantilla profesional y pasar casi toda la temporada con el Fort Lauderdale.

Neville y Beckham, quienes se conocen desde la academia del Manchester United, levantaron juntos seis títulos de la liga inglesa y una Liga de Campeones (1998-1999), un legado ganador que ahora quieren transmitir en la joven escuadra de la MLS.

«Conozco a Phil desde que ambos éramos adolescentes en la Academia del Manchester United. Compartimos un ADN futbolístico, habiendo sido entrenados por algunos de los mejores líderes del juego, y son esos valores los que siempre he querido que funcionen en nuestro club», dijo Beckham en un comunicado difundido por el Inter.

