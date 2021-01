Özil viaja a Estambul para fichar por el Fenerbahçe

enero 17, 2021 - 11:37 am

El mediocampista del Arsenal Mesut Özil, que no juega con los ‘Gunners’ desde marzo, es esperado este domingo 17 de enero en Estambul para cerrar su incorporación al Fenerbahçe, publicó la prensa turca.

Según el diario deportivo Fanatik, el avión con Özil a bordo debería aterrizar la noche del domingo en el aeropuerto internacional Sabiha Gökçen, en la parte asiática de Estambul, donde se encuentra el estadio y el barrio histórico en el que se creó el Fenerbahçe.

Varios medios turcos afirman que el jugador alemán asistirá el lunes desde la grada a un partido liguero entre el Fenerbahçe y el Ankaragücü. En los próximos días tendría lugar la ceremonia para oficializar de manera solemne la firma.

Mesut Özil is expected to sign his contract as new Fenerbahçe player on Monday. Arsenal are now planning to sell also Papastathopoulos in the coming days, then they’ll work on new signings. Emi Buendia: contacts with his agent but no official bid from #AFC, as of today. ⚪️🔴