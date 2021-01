Osaka, Nadal y Djokovic desean participar en los Juegos Olímpicos de Tokio

enero 31, 2021 - 11:53 am

La sensación japonesa del tenis Naomi Osaka afirmó este domingo que sigue decidida a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, en su país, en la misma línea expresada por Rafa Nadal y Novak Djokovic, a pesar de la creciente oposición de la opinión pública local debido a la pandemia de covid-19.

En una conferencia de prensa en Melbourne, Osaka, ganadora de tres torneos de Grand Slam, se mostró preparada para «permanecer en la habitación durante dos semanas para disputar los Juegos Olímpicos», cuya ceremonia inaugural está prevista el 23 de julio.

Al mismo tiempo, la tenista reconoció su preocupación ante una encuesta reciente que reveló que el 80% de los japoneses se oponen a que Tokio albergue la cita olímpica, que fue aplazada un año.

«Todo el mundo llega en avión desde diferentes lugares. Sólo querría que el público se sienta seguro», insistió la jugadora de 23 años, con residencia en Florida (Estados Unidos).

Una gran parte de Japón, país relativamente bien librado desde el inicio de la pandemia (menos de 6.000 muertos), está actualmente en estado de urgencia para hacer frente al incremento de casos de coronavirus, con un cierre de fronteras casi total para extranjeros. «Me perdí los últimos Juegos. Jugar en Tokio sería muy especial para mí», confesó Osaka.

El N.2 del mundo, el español Rafael Nadal se hizo eco de los sentimientos de la japonesa y repitió su deseo de disputar los Juegos, siempre bajo las recomendaciones sanitarias.

«Lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones dadas por las personas que tienen conocimientos de verdad sobre todas estas cosas», declaró este domingo ante los periodistas.

Aunque, según Nadal, una cuarentena obligatoria antes de los Juegos sería difícil de conciliar con el calendario tenístico: «Parece complicado de integrar (la cuarentena) en nuestro calendario».

El N.1 del mundo Novak Djokovic, medallista de bronce en los Juegos de Pekín-2008, reiteró por su parte su «intención personal de acudir a los Juegos Olímpicos». «Espero de veras que se disputen», confesó el serbio.

