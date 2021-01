Operan a Tiger Woods por quinta vez de su espalda

enero 20, 2021 - 11:28 am

El golfista estadounidense Tiger Woods ha anunciado en las redes sociales que se ha operado de una hernia discal y espera reaparecer antes del Masters de Augusta, que está previsto para el próximo 8 de abril.

Woods, de 45 años, ha sido sometido a una microdiscotomía, la quinta operación en la espalda que ha sufrido a lo largo de su carrera, para retirarle un fragmento de disco que le presionaba el nervio ciático.

Los médicos consideran que la operación «ha sido exitosa» y que el jugador «podrá alcanzar una recuperación completa».

«Ya estoy viendo cómo reanudar los entrenamientos para preparar mi regreso al circuito», comenta Woods, que por el momento se perderá el torneo Farmer’s Insurance Open, la semana próxima en San Diego, y el Genesis Invitational, el mes que viene en Los Ángeles y en el que ejerce de anfitrión (su fundación).

Tiger Woods señala en su comunicado que en abril espera participar en el Masters, un «grande» que conquistó por quinta vez en 2019.

La operación fue llevada a cabo después de las molestias que Tiger sintió tras el PNC Championship de diciembre, en el que jugó con su hijo. Los médicos esperan una recuperación completa del ganador de 15 Grand Slams. El objetivo ahora es que pueda volver a tiempo para disputar el Masters de Augusta, que comienza el 8 de abril.

La quinta operación de espalda de Tiger Woods en su carrera

Se trata de la quinta intervención quirúrgica de Woods en su espalda. La primera desde la fusión espinal a la que se sometió en abril de 2017. Antes, le habían realizado tres microdistectomías entre 2014 y 2015.

Su última victoria, en 2019

La espalda ha sido desde hace años el punto débil de Tiger Woods. Apenas pudo jugar un torneo del PGA Tour, fallando el corte, entre agosto de 2015 y diciembre de 2017. Llegó a temer por su retirada obligatoria de la competición, pero la fusión le permitió recuperarse y volver a competir. En 2018 disputó 18 eventos, logrando la victoria en el Tour Championship de agosto. Y siete meses después, logró su 15º ‘grande’, el Masters, protagonizando una de las historias de superación más notables del deporte. En agosto de ese mismo año se sometió a una artroscopia en la rodilla izquierda, su quinta intervención en esa misma zona, y estuvo fuera de los campos tres meses. Pero regresó para ganar el Zozo Championship en Japón, su última victoria, con la que igualó el récord de 82 triunfos de Sam Snead.

En 2020 sólo jugó nueve torneos. No llegó en su mejor momento al Masters, que se trasladó a noviembre, por lo que no pudo defender el título como hubiera querido. Ahora, a los 45 años y tras mucho desgaste, se ha visto obligado a pasar de nuevo por el quirófano. “Mi cuerpo tiene momentos en los que ya no funciona como antes”, dijo Woods en noviembre en el Masters, su último torneo oficial en la gira. “No importa cuánto lo intente, las cosas simplemente no funcionan como solían hacerlo, y no importa cuánto presione y le pida a este cuerpo, a veces simplemente no funciona”, insistió.

Agencias