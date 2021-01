ONUSIDA pide a Venezuela que libere a 5 activistas de la ONG Azul Positivo

enero 29, 2021 - 11:21 am

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) pidió hoy al Gobierno de Venezuela la liberación de cinco activistas recientemente detenidos de la ONG Azul Positivo, dedicada a apoyar a pacientes con enfermedades de transmisión sexual en el noroeste del país.

Detenios desde el 12 de enero

ONUSIDA está «profundamente preocupada» por la detención de los cinco activistas (Johán León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz), arrestados por la policía militar el 12 de enero, señaló la agencia en un comunicado.

La directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, pidió no sólo que sean puestos en libertad sino que también se devuelva a la ONG el material decomisado durante el arresto.

«Una sociedad civil fuerte y empoderada juega un papel central a la hora de dar los servicios a los más vulnerables, y es crítica para progresar en la lucha contra la pandemia de VIH y otras amenazas sanitarias en Venezuela», subrayó Byanyima.

Azul Positivo, que trabaja desde su fundación en 2004 en la prevención del VIH/sida en el estado venezolano de Zulia, ha recibido el apoyo de ONUSIDA desde hace años.

