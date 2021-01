¡OMG! Pillan a Neymar bien empiernado con otro hombre (fotos)

enero 8, 2021 - 8:24 pm

Recientemente se viralizó en las plataformas digitales, fotografías en las que aparece el futbolista Neymar con varios hombres mientras disfruta de un día de sol en piscina.

Lo que más llamó la atención de las personas en la comunidad 2.0, es el acercamiento del delantero con sus acompañantes. Las imágenes capturadas por los paparazzi, sin duda revelan que el famoso la pasa genial al lado de sus conocidos.

En una de las postales, se puede observar como el brasileño aparece acostado en una camilla de sol al lado de un hombre musculoso y literalmente los dos se encuentran empiernados, pues sus extremidades se entrelazan.

Por otra parte, los presentadores de Chisme No Like, comentaron que el jugador ha posado en varias ocasiones distintas con un caballero que no tiene nada que ver con fútbol, sino que se dedica al surf. Y dejaron entrever que ambos mantienen un romance en secreto.

Se trata del también brasileño, Gabriel Medina, quien según Javier Ceriani y Elisa Beristain, es novio de la modelo Jazmín Brunette. No obstante, el conductor dejó entrever que quizás la relación de Medina con la maniquí es por pura apariencia, para presuntamente tapar su verdadera orientación sexual.

Revista Ronda