Omar Enrique informó que lucha contra el COVID-19

enero 3, 2021 - 8:25 am

Este sábado, el príncipe del merengue, Omar Enrique informó que contrajo coronavirus.

El cantante zuliano aseguró que fue diagnosticado el pasado 30 de diciembre de 2020 y que ha estado bajo observación médica.

En el video difundido en su cuenta oficial en Instagram, el merenguero mostró el tratamiento al cual se ha sometido, incluso se le ve conectado a una bolsa de suero al pie de su cama y del otro lado una bombona de oxígeno.

Omar advierte que se ha sentido mal e insta a la población a cuidarse. «Esto no es juego, me he sentido mal en estos días, así que cuídense, esto sigue, esto no parado», señaló el cantante.

También reflexionó y pidió a las personas que salen a la calle y no cumplen las medidas de seguridad que se cuiden. «La gente que está en la calle sin tapabocas, sin tener ninguna medidas de seguridad piensen que esto es una realidad, y que esto es fuerte, muy fuerte, todavía estamos en pandemia», alegó el merenguero.

Finalmente agradeció a su familia y al presidente Maduro por las atenciones y por tratarlo como a su hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Omar Enrique (@omarenriquemusic)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Any Vargas

Noticia al Día