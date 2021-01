“Odiarte”, lo nuevo de Paty Cantú junto a Lasso

enero 29, 2021 - 8:05 am

El clip musical de Paty Cantú está inspirado en la película “Eterno resplandor” de una mente sin recuerdos con tomas realizadas en formato VHS

Paty Cantú lanzó este jueves “Odiarte” junto al cantante venezolano Lasso, en su canal de YouTube y posteriormente en todas las plataformas digitales el cual formará parte de su reciente disco “La mexicana”.

Previo al lanzamiento, la cantante mexicana dio una serie de pistas en sus redes sociales de lo que sería esta colaboración que mantenía a la expectativa a sus fans, ya que los videos que publicó contenían un toque misterioso y súper atractivo, sin rastro de la melodía.

“¿Borrarías hasta los buenos recuerdos con tal de superar el dolor de perderlx?”, esta es la frase con la que Paty Cantú resume el tema, una reflexión acerca de las consecuencias que tendríamos que enfrentar si eligiéramos el olvido. ¿Tú qué elegirías?

Paty Cantú siempre se ha definido como una cantante que siempre apuesta por la sinceridad en sus letras, pues en cada una de sus canciones logra mostrar experiencias que han marcado su vida desde sus raíces mexicanas hasta el desamor. Bajo esta premisa, la cantante creó “Odiarte” para mostrar su lado más vulnerable y recuerda un amor que siempre estará presente en su vida: su eterno resplandor.

«En lo personal este tema me provocó muchísimos sentimientos a la hora de crearlo e interpretarlo, lloré mientras la hacíamos y también cuando la cantaba en el estudio. Se trata de un amor que es incondicional, que no depende en qué tipo de relación estás con alguien, hay personas que conoces y que son almas gemelas pero, a veces, el destino no quiere que termines con esa persona y de repente pasa el tiempo y duele, aunque tenga otra novia o yo esté con alguien más, no puedo negar el amor y lo bonito que representó esa persona en mi vida y prefiero decirle ‘no te quiero olvidar y no te puedo odiar’. Es aceptar la circunstancia en la que tenga que querer a esa persona en mi vida, hay amores que son así de fuertes», dijo Paty Cantú.

Paty Cantú busca hacer conciencia sobre este tema con canciones como “911” y siempre promueve la equidad de género. La cantante planea estrenar un próximo sencillo en abril, que también formará parte de su nuevo disco La mexicana.

