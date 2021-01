Números que le sobran a Miguel Cabrera para ir al Salón de la Fama

enero 4, 2021 - 2:14 pm

Miguel Cabrera es uno de los mejores bateadores que ha existido en la historia de las Grandes Ligas, alcanzando números insuperables, triunfando en los diferentes equipos de «Las Mayores» en los que ha estado y con las jugadas que sigue haciendo a sus 37 años.

La carrera del nacido en Maracay en la MLB, inició el 20 de junio del 2003 cuando disparó su primer jonrón con los Marlins de Florida (ahora Miami) y dejó en el terreno a los Tampa Bay.

Ahora, 17 años después, a «Miggy» le faltan 13 jonrones para llegar a 500 conectados en la Gran Carpa.

Ese mismo año, en el 2003 fue pieza fundamental en el título de su equipo en contra de los favoritos Yankees de Nueva York, donde siempre será recordado por el jonrón que le dio a Roger Clemens en el cuarto juego del Clásico de Otoño.

Pero su momento cumbre llegó en el año 2012 cuando logró la triple corona del bateo y obtuvo el premio al MVP de esa temporada con los Tigres de Detroit en la Liga Americana. Ganó el título de bateo con 330 de average, así como el liderato de jonrones y carreras impulsadas con 44 y 139 respectivamente.

Desde el 2003 hasta el 2019 acumuló los siguientes números: 315 de average, con 2815 imparables, 577 dobles, 477 jonrones y 1694 carreras impulsadas.

Según, Fernando Álvarez, relator y analista de ESPN, Miguel Cabrera esta 13 jonrones para 500, a 29 2B para 600, a 21 impulsadas para 1.750, a 43 anotadas para 1.500, a 43 juegos jugados para 2.500, a 58 bases alcanzadas para 5.000 y a 134 hits para 3.000.

Además cuenta con cuatro títulos de bateo, dos premios MVP de la Liga Americana (2012, 2013), la mencionada triple corona en 2012, 11 asistencias al juego de las estrellas, siete bates de plata y por supuesto su anillo de serie mundial con los Marlins en 2003.

Es por ello que, según expertos la pregunta no es si va a entrar o no, pues ya lo consideran adentro. La incognita sería cuando y con qué porcentaje entrará al Salón de la Fama de la Mayor League of Baseball.

