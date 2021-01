Precios de los productos de la cesta básica dan duro golpe al bolsillo

enero 7, 2021 - 10:03 am

Este jueves 7 de enero, los precios de los productos de la cesta básica amanecieron por la nubes. Bodegas y negocios de Maracaibo marcaron los nuevos precios que suben a ritmo del dólar paralelo. La gente dice que no aguanta más la hiperinflación.

Un kilo de harina roza los 2 millones de bolívares, mientras que el arroz en algunos lugares y dependiendo la marca tiene un valor de 950 bolívares.

La pasta cuesta 1.600 bolívares y al igual que el arroz su valor depende de la marca. Un kilo de azúcar está en 1.300 bolívares en los barrios populares y su precio varía dependiendo del lugar.

La margarina y mantequilla tienen un costo desde 1.250 mil bolívares hasta 3 millones de bolívares dependiendo su tamaño y marca.

Los granos que antes fueron una alternativa ahora sus precios compiten con los de la carne y el pollo.

Un kilo de carota negra tiene un valor de 4.800 mil bolívares. Un kilo de caraota roja ya roza los 3.600 mil bolívares. La arveja tiene un costo en alguna bodegas de 2. 400 el kilo.

Los 200 gramos de café cuestan 1.600 bolívares.

Bertha Pérez, habitante del barrio La Lechuga del municipio Maracaibo, manifestó que ni los bonos que está otorgando el gobierno pueden cubrir los altos costos de los productos de la cesta básica. «Cada vez estamos peor el dinero no alcanza y sin son bolívares menos porque aquí ya se rigen por el precio de los dólares».

«Aquí lo que tienen que hacer es terminar de dolarizar el país y que nos paguen en divisas extranjeras para poder aguantar esta hiperinflación que cada día nos pone contra la pared. Ya la gente no sabe qué inventarse para sobrevivir», aseguró Ismael González. padre de 5 hijos y habitante del barrio Brisas del Sur en Maracaibo.

María Nava, vecina del Barrio El Silencio del municipio San Francisco exigió a las autoridades a revisar y controlar a los comercios que no tienen compasión con la gente. «Sabemos que estamos en crisis pero eso no da derecho a los comerciantes a reventar al pueblo con los precios de la comida. Aquí hay gente que come una sola vez porque el bolsillo no le da para más y no es justo. Los precios los suben a diario, así nadie aguanta».

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Ernestina García

Noticia al Día